Haberler Haber Videoları İstanbul Beyoğlu’nda silahlı çatışma! Markette dehşet anları kamerada

İstanbul Beyoğlu’nda silahlı çatışma! Markette dehşet anları kamerada

İstanbul Beyoğlu’nda silahlı çatışma! Markette dehşet anları kamerada
03.10.2022 17:00

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:38
7 PKK'lı etkisiz hale...
Haber 00:42
Bayramdaki kesik baş...
Haber 00:55
İngiltere Başbakanı Truss'tan...
Haber 03:00
Ankara'da 'İstek şarkı'...
Haber 14:59
Erdoğan'dan bankacılık...
Haber 01:55
Türkiye'den Libya çıkarması!
Haber 04:06
Başkan Erdoğan vatman...
Haber 00:33
Dikkat ayı çıkabilir!
Haber 01:49
Yunanistan'ın 'Ayasofya'...
Haber 01:50
Aday yok kriz çok!
Haber 03:42
Almanya’da ilaç krizi!
Haber 00:36
Yunan spiker: Türkler asla...

Son dakika haberleri...Beyoğlu'nda 2 şüpheli daha önceden tartıştıkları markete gelerek, sahiplerine silahla saldırdı. Markettekiler de şüpheliler kaçarken arkalarından ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Videoları

Beyoğlu'nda markette silahlı çatışma çıktı!

Olay, Tarlabaşı Bulvarında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 2 kişi kaldırımda duran 4 yabancı uyruklu kadını taciz etmeye başladı.

Bir süre sonra 2 kişi kadınları tekmelemeye başladı. Kadınlar korkarak markete sığındı. Market sahipleri araya girerek önce sözlü olarak iki kişiyi uyardı. Bir süre sonra arbede yaşandı. Buradan ayrılan şüpheliler silah alıp geri geldi ve çalışanlara ateş etmeye başladı.

ÇATIŞMA KAMERADA
Sokakta bulunanlar sağa sola kaçışırken çalışanlar büfeye kaçarak dolabın arkasına saklandı. Şüpheliler kaçarken, markettekilerden biri silahla peşlerinden ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden biri polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekiplerinin diğer saldırganı yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Görgü tanığı Kasım Kutluca "Ben kadınları korumak istedim. Başka amacım yoktu. Esnafım ben burada. Bize sığınan olduğu zaman müdahale ediyoruz. Kadınlar yürüdü gitti. Benim çocuklarıma bir şey olsaydı bunun hesabını kim verecekti. Tarlabaşı'nda bu nasıl bir eşkıyalıktır" diye sitem etti.

SON DAKİKA