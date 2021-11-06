İstanbul Beyoğlu'nda 'damsız girilmez' dehşeti! Güvenliği ve müşteriyi silahla yaraladı

Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Sahne Sokaktaki bir barın girişinde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emrah Araz, saat 01.30 sıralarında, bara yöneldi.

Sabah'ın haberine göre; Araz, kapıdaki barın özel güvenlikçisi Ali B'nin yanında kadın olmadan içeri giremeyeceğini belirten 'damsız girilmez' uyarısıyla karşılaştı.

İçeri giremeyen Emrah Araz sinirlendi ve sokakta bekleyen arkadaşının yanına giderek tabancasını aldı. Daha sonra sakin tavırlarla barın önüne geldi.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Ali B'ye peş peşe ateş ederek bacağından yaraladı. Açılan ateşte Pakistanlı bar müşterisi Sıal K. da bacağından yaralandı. Araz ve arkadaşı koşarak olay yerinden kaçarken yaralılar da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kamera görüntülerinden Emrah Araz'ın kimliğini deşifre ederek aramaya başladı. Araz'ın Fatih, Beyazıt Mahallesi Tiyatro Caddesi üzerinde olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Araz, düzenlenen operasyonla yakalanırken, üzerinden olayda kullandığı tabanca çıktı.