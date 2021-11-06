Haberler Haber Videoları İstanbul Beyoğlu'nda 'damsız girilmez' dehşeti! Güvenliği ve müşteriyi silahla yaraladı

İstanbul Beyoğlu'nda 'damsız girilmez' dehşeti! Güvenliği ve müşteriyi silahla yaraladı

İstanbul Beyoğlu'nda 'damsız girilmez' dehşeti! Güvenliği ve müşteriyi silahla yaraladı
06.11.2021 11:42
Ana Sayfa 00:47
Aylık 110 bin dolar harçlık!...
Ana Sayfa 05:01
'Serenay Sarıkaya ile...
Ana Sayfa 07:38
Yeşilçam'ın çocuk yıldızı...
Ana Sayfa 04:23
Altın uzmanı canlı yayında...
Ana Sayfa 01:10
İstanbul'da kaçakçılara...
Ana Sayfa 01:28
İstanbul'da 'kira ödemedin'...
Ana Sayfa 02:26
İstanbul ve birçok il için...
Ana Sayfa 01:16
İstanbul’da sis etkili oldu
Ana Sayfa 00:35
Ebru Şahin pes peşe paylaştı!
Ana Sayfa 00:40
İstanbul'da Rihanna heyecanı
Ana Sayfa 00:56
Teşkilat 21. bölüm 2. fragman
Ana Sayfa 01:59
Süper Lig’in 12. hafta açılış...

İstanbul Beyoğlu’nda, bar güvenlik görevlisinin ‘damsız girilmez’ diyerek içeri almadığı Emrah Araz dehşet saçtı.  Güvenlik Ali B. ve bir müşteriyi silahla vurarak yaralayan Araz polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Videoları

Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Sahne Sokaktaki bir barın girişinde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emrah Araz, saat 01.30 sıralarında, bara yöneldi.

Sabah'ın haberine göre; Araz, kapıdaki barın özel güvenlikçisi Ali B'nin yanında kadın olmadan içeri giremeyeceğini belirten 'damsız girilmez' uyarısıyla karşılaştı.

İçeri giremeyen Emrah Araz sinirlendi ve sokakta bekleyen arkadaşının yanına giderek tabancasını aldı. Daha sonra sakin tavırlarla barın önüne geldi.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ
Ali B'ye peş peşe ateş ederek bacağından yaraladı. Açılan ateşte Pakistanlı bar müşterisi Sıal K. da bacağından yaralandı. Araz ve arkadaşı koşarak olay yerinden kaçarken yaralılar da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kamera görüntülerinden Emrah Araz'ın kimliğini deşifre ederek aramaya başladı. Araz'ın Fatih, Beyazıt Mahallesi Tiyatro Caddesi üzerinde olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Araz, düzenlenen operasyonla yakalanırken, üzerinden olayda kullandığı tabanca çıktı.

SON DAKİKA