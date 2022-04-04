İstanbul Beylikdüzü’nde korkunç ölüm! İnşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! İstanbul Beylikdüzü’nde dün korkunç bir olay meydana geldi. İnşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin yerde hareketsiz yattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son dakika haberi! İstanbul Beylikdüzü’nde dün korkunç bir olay meydana geldi. İnşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin yerde hareketsiz yattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Beylikdüzü'nde inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda site inşaatında çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi dün saat 13.30 sıralarında dengesini kaybederek 6. kattan düştü.
Şantiyedeki diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Düştüğü beton zeminde ağır yaralandığı tespit edilen işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
HAREKETSİZ YATTIĞI ANLAR KAMERADA
İşçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin yerde hareketsiz yattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.