İstanbul Beykoz'da karaya oturan kargo gemisindekileri kurtarmak için operasyon başlatıldı

Son dakika haberi... İstanbul'dan Rusya'ya giden Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında arıza yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Gemide mahsur kalanların kurtarılması için harekete geçildi.