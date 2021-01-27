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İstanbul Beykoz'da karaya oturan kargo gemisindekileri kurtarmak için operasyon başlatıldı

İstanbul Beykoz'da karaya oturan kargo gemisindekileri kurtarmak için operasyon başlatıldı
27.01.2021 20:38
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Son dakika haberi... İstanbul'dan Rusya'ya giden Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında arıza yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Gemide mahsur kalanların kurtarılması için harekete geçildi.


Son dakika haberi... İstanbul'dan Rusya'ya giden Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında arıza yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Gemide mahsur kalanların kurtarılması için harekete geçildi.
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