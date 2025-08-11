İstanbul Bayrampaşa’da scooter kullanan 17 yaşındaki Berat Aksoy’a otomobil çarptı! Hayatını kaybetti
İstanbul Bayrampaşa’da yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Berat Yusuf Aksoy’un kullandığı scootera otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, sabah 09.30 sıralarında Bayrampaşa Hal - Otogar Bağlantı Yolu Kocatepe mevkiinde yaşandı. Y.E.E. yönetimindeki 34 HT 8698 plakalı otomobil, scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Berat Yusuf Aksoy'a çarptı.
Metrelerce Savruldu
Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Aksoy ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede Hayatını Kaybetti
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Gözaltına Alındı
Kaza sonrası otomobil sürücüsü Y.E.E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yol Trafiğe Kapatıldı
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bağlantı yolu, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.