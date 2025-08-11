Muş’ta iki aile arasında sopalı yumruklu kavga kamerada

Yol Trafiğe Kapatıldı Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bağlantı yolu, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Sürücü Gözaltına Alındı Kaza sonrası otomobil sürücüsü Y.E.E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hastanede Hayatını Kaybetti Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Metrelerce Savruldu Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Aksoy ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, sabah 09.30 sıralarında Bayrampaşa Hal - Otogar Bağlantı Yolu Kocatepe mevkiinde yaşandı. Y.E.E. yönetimindeki 34 HT 8698 plakalı otomobil, scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Berat Yusuf Aksoy'a çarptı.