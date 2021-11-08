İstanbul Bayrampaşa'da alacak verecek kavgası! Sokak ortasında can aldı! Saniye saniye kamerada...

Bayrampaşa'da alacak verecek meselesi yüzünden kavga eden iki arkadaştan Rıza K. (56), Ömer Arslan'ı (44) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anları bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis tarafından yakalanan şüpheli Rıza K. adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda elektrikçilik yapan Rıza K. ile arkadaşı olduğu öğrenilen Ömer Arslan aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Her ikiside alkollü olduğu öğrenilen ikilinin arasında büyüyen tartışma sokakta devam etti.

Bu sırada Rıza K. belinden çıkardığı bıçakla arkadaşı Ömer Arslan'ı ağır yaraladı. Bir anda kanlar içinde kalan Ömer Arslan, çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Rıza K.'nın zaman zaman Ömer Arslan'dan borç para aldığını ve bazen geri ödemediğini tespit etti.

Arkadaş olan ikilinin böyle geri ödenmeyen bir borç para yüzünden tartıştıkları tespit edildi. Şüpheli Rıza K.'nın kavga sırasında cinayet olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli Rıza K.'nın daha önceden 7 kez polise geliş kaydı bulunduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

CİNAYET ANLARINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Öte yandan cinayet anları ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde maktul Ömer Arslan'ın arkadaşının dükkanın önünde olduğu ve aralarında bir tartışma yaşandığı görülüyor. Daha sonra görüntüye giren Rıza K.'nın bir anda belindeki bıçağı çıkararak arkadaşına doğru salladığı anlarda görüntüler içinde yer alıyor.