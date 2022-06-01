Haberler Haber Videoları İstanbul Başakşehir'de İBB'ye ait su tankeri şarampole devrildi!

İstanbul Başakşehir'de İBB'ye ait su tankeri şarampole devrildi!

İstanbul Başakşehir'de İBB'ye ait su tankeri şarampole devrildi!
01.06.2022 11:35

OTOMATİK OYNAT

Haber 05:09
Aracını satarken şoke oldu!...
Haber 02:48
Bir muhabirin en zor anı! En...
Haber 08:27
9 kilo altınla kaçtılar...
Haber 03:07
Başkan Erdoğan ile Arda Güler...
Haber 02:32
Bırak demiştiniz annem şimdi...
Haber 42:35
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Haber 01:52
Su kuyusunda petrol iddiası!...
Haber 09:31
"Teröre verdikleri desteği...
Haber 01:30
Uşak'ta yürek yakan olay
Haber 00:31
Bakanlıktan toplu taşımada...
Haber 01:03
Seyir halindeki otomobil alev...
Haber 33:19
TBMM Başkanı Şentop'tan önemli...

İstanbul Başakşehir'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait su tankeri şarampole düştü. Kaza sonucu sürücü ve yanındaki kişi yaralanırken su tankerinin, vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Haber Videoları

İstanbul Başakşehir'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait su tankeri şarampole düştü.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE ŞARAMPOLE DÜŞTÜ
TEM Otoyolu yan yolda Edirne istikametinde ilerleyen 34 EDU 922 plakalı İBB'ye ait su tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip önündeki araca çarpmamak için manevra yapması üzerine bariyere çarptı. Bariyeri kırarak şarampole düşen tanker, ağaçlık alanda kaldı.

2 YARALI
Kazayı gören vatandaşlar, yaralanan sürücü ve yanındaki kişiyi tankerden çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Su tankerinin, vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA