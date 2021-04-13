RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul Başakşehir’de emniyet şeridine giren otomobil drone ile tespit edildi

İstanbul Başakşehir’de emniyet şeridine giren otomobil drone ile tespit edildi
13.04.2021 18:05
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde emniyet şeridini ihlal eden sürücü, polis ekipleri tarafından drone ile yapılan denetim sırasında tespit edilerek yakalandı. Kısa süre sonra polis tarafından durdurulan sürücüye para cezası kesildi.


Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Ispartakule Viyadük çıkışında ile denetim yaptı.

Denetim sırasında emniyet şeridini ihlal eden bir sürücü de drone'ye yakalandı.

Kısa süre sonra polis ekipleri tarafından çevrilen sürücüye para cezası kesildi.

Bu arada denetimde trafik kurallarını ihlal eden 17 sürücüye toplam 15 bin lira para cezası kesilirken 2 araç da trafikten men edildi.

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