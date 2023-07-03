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İstanbul barajlarında alarm! Kazandere Barajı kurudu... İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul barajlarında alarm! Kazandere Barajı kurudu... İstanbul barajlarında son durum ne?
03.07.2023 15:13

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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan üç barajda kuraklık sebebiyle doluluk oranı önemli ölçüde azaldı. Kazandere Barajı ise kuruyarak yüzeyi otlarla kaplanmış ve yeşil bir görünüm almış durumda. Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, artık barajdaki su seviyelerinin düşmesinin temel nedeninin ne olduğunu bildiklerini ifade ederek, "İklim değişikliği, küresel ısınma, azalan yağışlar ve mevsimlerin kayması gibi etkenler, bu bölgede hissedilen küresel ölçekte etkisini gösteren iklim değişikliğinin sonuçlarıdır. Bu iklim değişikliğiyle yaşamaya ve adaptasyon geliştirmeye zorunluyuz" şeklinde konuştu.

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