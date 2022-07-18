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İstanbul Bakırköy'de kliması bozuk otobüste kapılar açık tehlikeli yolculuk kamerada

İstanbul Bakırköy'de kliması bozuk otobüste kapılar açık tehlikeli yolculuk kamerada
18.07.2022 15:30

OTOMATİK OYNAT

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Bakırköy'de kliması çalışmayan İETT otobüsünde, sıcaktan bunalan yolcular durakta yolcu indirmek için açılan kapının kapanmasına engel oldu. Yoluna kapısı açık olarak devam eden İETT otobüsündeki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Seyir halindeyken kapısı açık kalan İETT otobüsündeki yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KLİMASI BOZUK OTOBÜSTE YOLCULAR SICAKTAN BUNALDI
Bakırköy D-100 Karayolu'nun Aksaray istikametinde dün saat 19.30 sıralarında, Yeşilköy-Taksim seferini yapan 72T hatlı otobüsün yolcuları sıcaktan bunaldıkları için şoförden klimayı açmasını istedi. İddiaya göre, şoför klimanın arızalı olduğu çalıştıramadığını söyledi.

OTOBÜS YOLUNA KAPISI AÇIK OLARAK DEVAM ETTİ
Bunun üzerine otobüsteki yolculardan bazıları, durakta yolcu indirmek için açılan orta kapıyı tutarak kapanmasını engelledi. Otobüs şoförü ise kapı açık şekilde yoluna devam etti. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"TARTIŞMAYI KESELİM DİYE ÇAREYİ KAPIYI AÇMAKTA BULDUK"
Yolculardan Ömer Faruk Parlak, serinlemek için otobüsün kapısını açtıklarını söyledi.

Parlak, "Dün akşam, 19.30 sıralarında Yeşilköy'den dönerken 72T hatlı İETT otobüsüne binmiştik. Otobüste çocuklarda vardı. Şoför beye 'klimayı açar mısınız' dedik. Klima çalışmadığı için yolcular sinirlenmeye başladı. Bizde kavga çıkmasın, tartışmayı keselim diye çareyi kapıyı açmakta bulduk. Kapının kapanmaması için ben tuttum. hem serinlemek için, hem de yıllardır alışkın olduğum için bir sıkıntı olmadı. Zaten fazla bir durak gitmemiştik. Şoför bey yoluna devam etti ama Büyük ihtimal anlamadı kapının açık olduğunu. Bizde bu şekilde devam ettik" dedi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hareket halindeki otobüsün açık kapısı önündeki yolcuların tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptığı görülüyor.

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