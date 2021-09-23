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İstanbul Bahçelievler'de hareketli anlar! Pompalı tüfeği polise doğrultan saldırgan omzundan vuruldu! İşte o anlar

İstanbul Bahçelievler'de hareketli anlar! Pompalı tüfeği polise doğrultan saldırgan omzundan vuruldu! İşte o anlar
23.09.2021 22:58
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Son dakika haberleri... İstanbul Bahçelievler'de hareketli anlar yaşandı. Elinde pompalı tüfekle çevreye tehditler savuran şüpheli, silahı doğrultunca polis tarafından omuzundan vuruldu. Lastiği patlak kamyonla kaçmak isteyen yaralı şahıs, kısa süren kovalamaca sonrasında yakalandı. İşte o anlar...


Son dakika haberleri... İstanbul Bahçelievler'de hareketli anlar yaşandı. Elinde pompalı tüfekle çevreye tehditler savuran şüpheli, silahı doğrultunca polis tarafından omuzundan vuruldu. Lastiği patlak kamyonla kaçmak isteyen yaralı şahıs, kısa süren kovalamaca sonrasında yakalandı.
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