İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi

27.06.2020 06:18

Son dakika haberine göre, İstanbul Bahçelievler’de bir binanın bodrum katındaki iş yerinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yürekleri ağza getiren patlamada can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.