Son dakika haberine göre, İstanbul Bahçelievler’de bir binanın bodrum katındaki iş yerinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yürekleri ağza getiren patlamada can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.
İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi
27.06.2020 06:18
- İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi
- Vatandaşlar Ayasofya Camii için harekete geçti: Yeniden ibadete açılması için imza toplanıyor
- CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı çelişkisi: 2 yıl sonra kendini yalanladı
- Uzman isim canlı yayında tek tek açıkladı: Dijital oyunlarda ‘İslamofobi’ tehlikesi
- CHP'li Tunç Soyer'in ve HDP'li Sancar'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Savcı Sayan'dan A Haber'de flaş açıklamalar
- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Baro seçimlerinde antidemokratik uygulamalar var
- CHP'nin 'HSK' üzerinden giriştiği algı operasyonunu AK Parti'li Akbaşoğlu bozdu! "FETÖ'ye teslim eden CHP'dir"
- Başkan Erdoğan 11 yıl önce Kütahya Askeri Havalimanı'na alınmayan başörtülülere bakın nasıl sahip çıkmış
- Son dakika: Koronavirüse Türk Işın Tedavisi! Diyarbakır'da uygulandı
- Başkan Erdoğan, koyunları telef olan mağdur aile ile telefonda görüştü
- Son dakika: Hakkari'de PKK'ya havadan darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi!
- Başkan Erdoğan YKS sınavına girecek olan öğrencilerle türkü söyledi