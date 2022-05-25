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İstanbul Bağcılar'da gece yarısı facia! 85 yaşındaki kadın 4. kattan düşerek öldü

İstanbul Bağcılar'da gece yarısı facia! 85 yaşındaki kadın 4. kattan düşerek öldü
25.05.2022 08:54

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İstanbul Bağcılar'da akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Z. P. isimli kadın yaşadığı binanın 4. katından atlayarak intihar etti.

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Bağcılar'da, 4 katlı binanın son katındaki evlerinin penceresinden düşen, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2227 Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Z. P. isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir şekilde son kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, binanın girişine düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde önlem alarak inceleme yaptı. Haberi alan kadının yakınları, olayın yaşandığı binaya gelerek gözyaşı döktü. İncelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polisin, olaya ilişkin çalışması devam ediyor.

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