RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları İstanbul Avcılar'da panik anları! İki kardeşi anneleri uyandıramadı itfaiye devreye girdi: Kapı açılınca rahat nefes alındı

İstanbul Avcılar'da panik anları! İki kardeşi anneleri uyandıramadı itfaiye devreye girdi: Kapı açılınca rahat nefes alındı

İstanbul Avcılar'da panik anları! İki kardeşi anneleri uyandıramadı itfaiye devreye girdi: Kapı açılınca rahat nefes alındı
25.04.2022 10:14

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Avcılar'da evlerinin kapısını sürgüleyerek uyuyan iki kız kardeşi anneleri uyandıramayınca itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibindeki bir er, merdivenle ulaştığı eve pencereden girerek kapıyı açınca anne rahat soluk aldı.

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Gümüşpala Mahallesi Atelye Sokak'ta oturan Gülüzar Yüksel, küçük kızını yanına alarak bir yakınlarını ziyarete gitti.

Evde kalan Zeliha (12) ile Edanur Yüksel (9) annelerinin gitmesi üzerine kapıyı sürgüleyerek uyudu.

Bir süre sonra dönen anne kilitli kapıyı açamayınca ısrarla zili çaldı. Ancak, uyuyan iki kızını uyandıramadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Kısa sürede gelen itfaiye erleri merdivenli araçla açık pencerelerden birinden girmeyi denedi.

Panjur bulunan pencereden girilemeyince, itfaiye eri yan taraftaki açık pencereden içeri girdi.

İtfaiye eri kapıyı açınca anne Gülüzar Yüksel merdivenleri koşarak çıkarak kızlarının yanına gitti.

Uykudan uyanan iki kız kapıya gelerek görevlilere ve komşulara şaşkınlıkla bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Anne ve komşular itfaiye erlerine teşekkür etti.

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