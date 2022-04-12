RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul Ataşehir'de park halindeki buğday yüklü kamyon alev aldı! Sahibi çaresizce izledi

İstanbul Ataşehir'de park halindeki buğday yüklü kamyon alev aldı! Sahibi çaresizce izledi
12.04.2022 10:47

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Ataşehir'de içerisinde buğday bulunan nakliye kamyonu park halindeyken alev aldı. Olay yerine gelen araç sahibi kamyonun yanışını çaresizce izlerken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

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Ataşehir'de park halinde bulunan içerisi buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu. Araç sahibi ise koşarak geldiği olay yerinde aracının yanışını çaresizce izledi.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan 34 HB 6573 plakalı içerisi buğday yüklü kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse aracın kupa ve kasa kısmında çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.


Aracının yandığını duyan ve koşarak olay yerine gelen araç sahibi Necmettin Durmuş, alevlere teslim olan aracını çaresizce izledi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

"SOKAKTAN BİR SES GELDİ"
Konuya ilişkin konuşan çevre sakinlerinden İhsan Pekyiğit, "Evde oturduğum esnada sokaktan yüksek bir ses geldi. Dışarıya baktığımızda bir şey göremedik. İşe gitmek için sokağa çıktığımda aracın alt kısmında alev olduğunu gördüm. Çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışsak da beceremedik. İtfaiye ekipleri geldi müdahale ediyorlar" diye konuştu.

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