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İstanbul Ataşehir'de korkunç cinayet! Eşi Selma Kılıç'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü! Cani koca Tuncay Kılıç'ın yakalandığı anlar kamerada

İstanbul Ataşehir'de korkunç cinayet! Eşi Selma Kılıç'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü! Cani koca Tuncay Kılıç'ın yakalandığı anlar kamerada
06.05.2022 17:03

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Son dakika haberi... İstanbul Ataşehir'de Tuncay Kılıç parkta herkesin gözü önünde eşi Selma Kılıç'ı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaydan sonra vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen saldırgan gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Ataşehir'de Tuncay Kılıç parkta herkesin gözü önünde eşi Selma Kılıç'ı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaydan sonra vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen saldırgan gözaltına alındı.

Olay saat 13.00 sıralarında Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre aralarında bir süredir geçimsizlik olan Sema Kılıç ile eşi Tuncay Kılıç ayrı yaşıyordu. Bugün parkta karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı.

Tuncay Kılıç bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralan kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği saldırganın rahat tavırları dikkat çekti.

İhbar üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi . Çevredekiler tarafından yakalanan saldırgan polise teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sema Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ELLERİNİ VE BIÇAĞI ÇİMENE SİLDİ"
Görgü tanığı Hakkı Çırçır, "Parkta kadını bıçaklıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama engelleyemedik. Kadın yere düştü bir de sırtından vurdu. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler peşinden koştu, yakalandı" dedi.

Başka bir görgü tanığı Recebiye Ürküt ise, " 'Yapma, yapma' sesleri geliyordu. Adam bıçaklamaya devam ediyordu. Ayıran olmadı. Adam kaçtı ama sonra yakaladılar" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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