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İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsü yolcu minibüsüne çarptı! Yaralı var...

İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsü yolcu minibüsüne çarptı! Yaralı var...
19.09.2021 20:10
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Son dönemde arızalanarak gündeme gelen İETT otobüsleri bu kez kazaya karıştı. İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre hızla gelirken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, sürücüsünün duraktan yolcu almak için yanaştığı minibüse çarptı. Yaralanan İETT otobüsünün şoförü hastanye kaldırıldı.


Son dönemde arızalanarak gündeme gelen İETT otobüsleri bu kez kazaya karıştı. İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre hızla gelirken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, sürücüsünün duraktan yolcu almak için yanaştığı minibüse çarptı. Yaralanan İETT otobüsünün şoförü hastanye kaldırıldı.

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