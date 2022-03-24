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İstanbul Arnavutköy'de 'pes' dedirten bir hırsızlık! Refüjdeki demir ferforje çitler çalındı

İstanbul Arnavutköy'de 'pes' dedirten bir hırsızlık! Refüjdeki demir ferforje çitler çalındı
24.03.2022 11:18

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İstanbul Arnavutköy'de 'pes' dedirten bir hırsızlık yaşandı. Arnavutköy'de belediyenin çevre düzenlemesi için caddeye yerleştirdiği refüjdeki ferforje demir çitler çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay, geçen hafta farklı günlerde Karlıbayır Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi.

Refüjdeki ferforje demir çitler yerinden sökülerek çalındı.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlıkta şüphelinin kar yağışına da aldırmadığı görülüyor.

Hırsızlığa ilişkin polis soruşturma başlatırken, Arnavutköy Belediyesi ekipleri Selçuklu Caddesi'ndeki ferforje demir çitlerin tamamını sökerek, yeni bir çevre düzenlemesi çalışması başlattı.

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