Haberler Video Haber Videoları <a href="/index/israil?type=2" class="">İsrail</a>'li şirket <a href="/index/nso-group?type=2" class="">NSO Group</a> '<a href="/index/pegasus?type=2" class="">Pegasus</a>' adlı <a href="/index/casus_yazilim?type=2" class="">casus yazılım</a>ı ile kimleri hedef aldı? Kimler ve nereler dinlendi?

İsrail'li şirket NSO Group 'Pegasus' adlı casus yazılımı ile kimleri hedef aldı? Kimler ve nereler dinlendi?

İsrail'li şirket NSO Group 'Pegasus' adlı casus yazılımı ile kimleri hedef aldı? Kimler ve nereler dinlendi?
26.07.2021 15:07
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İsrail merkezli NSO Group'un geliştirdiği 'Pegasus' adlı casus yazılımının hükümetler tarafından aktivistler, gazeteciler, iş insanları ve siyasetçileri izlemek için kullanıldığı iddia edildi. Pegasus'la 50 binden fazla telefon numarasının takip edildiği, CNN, The New York Times, Al Jazeera, Le Monde, Bloomberg gibi kuruluşlarda çalışan isimlerin de hedef alındığı belirtildi.


İsrail merkezli NSO Group'un geliştirdiği 'Pegasus' adlı casus yazılımının hükümetler tarafından aktivistler, gazeteciler, iş insanları ve siyasetçileri izlemek için kullanıldığı iddia edildi. Pegasus'la 50 binden fazla telefon numarasının takip edildiği, CNN, The New York Times, Al Jazeera, Le Monde, Bloomberg gibi kuruluşlarda çalışan isimlerin de hedef alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Fas, Ruanda, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Togo gibi ülkelerin NSO Group'un müşterisi olduğu kaydedildi. Türkiye'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, davayı yürüten İstanbul eski Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı'nın da telefonlarının izlenmiş olabileceği bildirildi.

NASIL ÇALIŞIR?
Casus yazılım, kişinin telefona cevap vermesi halinde dahi yüklenebiliyor. WhatsApp ve Signal gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarından yapılan yazışmalara depolanan verilere, şifrelere ulaşabiliyor.

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