İsrail’deki Azerbaycanlı Yahudiler Ermenistan'ı lanetledi: Şehitler ölmez vatan bölünmez

İsrail’de yaşayan Azerbaycan asıllı Yahudiler, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını protesto etmek için gösteri düzenledi. Petah Tikva kentindeki gösteride Azerbaycan ve Türk bayrakları taşıyan göstericiler, “Karabağ bizimdir, bizim kalacak”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı. Gösteriyi organize eden Vasıf Musayev (Yossi Moshe) ise Ermenistan'a karşı mücadele eden Azerbaycan halkına destek olmak amacıyla bu protestoyu düzenlediklerini belirtti.