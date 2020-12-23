İsrail'de siyasi kriz: Yıllık bütçenin mecliste onaylanmaması nedeniyle erken seçime gidilecek

Son dakika haberi... İsrail'de siyasi kriz çıktı. Yıllık bütçenin mecliste onaylanmaması nedeniyle İsrail Mart 2021’de erken seçime gidecek. İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin, yaptığı açıklamada 2020 bütçesine ilişkin yaşanan görüş ayrılığının ardından parlamentonun feshedilmesiyle erken seçime gitme yönünde karar alındığını duyurdu.
Son dakika haberi... İsrail'de siyasi kriz çıktı. Yıllık bütçenin mecliste onaylanmaması nedeniyle İsrail Mart 2021'de erken seçime gidecek. İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin, yaptığı açıklamada 2020 bütçesine ilişkin yaşanan görüş ayrılığının ardından parlamentonun feshedilmesiyle erken seçime gitme yönünde karar alındığını duyurdu.