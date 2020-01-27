İsrail'de 2 kişide korona virüsü şüphesi

Son dakika haberi... İsrail'de 2 kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybı 80'e, enfekte kişi sayısı 2 bin 744'e yükseldi.
İsrail'de biri İsrailli kadın, diğeri Çinli bir işçi olmak üzere 2 kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yerel kaynaklar, şüphelilerin yüksek sıcaklık, ateş ve solunum problemleri nedeniyle Tel Aviv'deki Ichilov ve Aşkelon'daki Barzilai Hastanelerine kaldırıldığını ifade etti..
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