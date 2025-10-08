PODCAST
İsrail Özgürlük Filosu'na saldırıyor
Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 06:25
Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2025 06:27
Son dakika haberi! İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze ablukasını delmeyi amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırıya başladı. Gemide siviller ve insani yardım bulunuyor.
