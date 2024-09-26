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İsrail Lübnan'da 75 hedefi vurdu
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İsrail Lübnan'da 75 hedefi vurdu

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 10:22 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 10:22

İsrail, Filistin topraklarındaki katliamlarının ardından savaşı bölgeye yaymak için Lübnan'ı hedefine aldı. BMGK ‘Lübnan’ gündemiyle acil toplandı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Lübnan'da kıyamet kopuyor” ifadelerini kullandı. ABD, Fransa, AB ve 8 ülke Lübnan'da 21 günlük acil ateşkes çağrısı yaptı. Sabah saatlerinde saldırılarını devam ettiren İsrail, Bekaa Vadisi ve Hizbullah hedeflerini vurdu. Tel Aviv yönetimi bombardımanın hemen ardından ateşkes için yeşil ışık yaktı.

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