İsrafla mücadele ediyoruz diye şok yapan CHP'li İBB 200 yeni araç aldı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrasında ihtiyaç fazlası diyerek hizmet araçlarını önce Yenikapı Meydanı'nda sergiye çıkarmış, ardından da iade etme kararı almıştı. CHP'li İBB'nin iade ettiği araçların ardından 200 yeni araç alması dikkat çekti. Ne amaçla alındığı açıklanmayan onlarca aracın görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Başakşehir'de bulunan bir parkta onlarca sıfır otomobilin bulunması tepkilere neden oldu.

JELATİNİ ÜZERİNDE 200 ARAÇ

Bölgedeki araziye 1 haftadır tırlar ile onlarca yeni otomobil taşındı. Otomobillerin plakalarının takılmadığı, camlarında bulunan jelatinlerin dahi sökülmediği görüldü.





Ne amaçla alındığı açıklanmayan onlarca aracın arazi üzerinde sıra sıra durması ise dikkat çekti.

YENİKAPI MEYDANI'NDA ŞOV YAPMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrasında ihtiyaç fazlası diyerek hizmet araçlarını önce Yenikapı Meydanı'nda sergiye çıkarmış, ardından da iade etme kararı almıştı.





YÜKSEK BEDELLE KİRALANDI

Araçların durumunu araştırmak üzere kurulan İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporu da açıklanmıştı. Raporda göre AK Parti döneminde 2017 yılında 997 araç 24 ay kullanılmak üzere toplamda 30 milyon 842 TL'ye kiralanırken, Ekrem İmamoğlu döneminde 990 aracın 5 aylığına 16 milyon TL bedelle kiralandığı belirtilmişti.





Araç başına AK Parti döneminde bin 289 TL bedel ödenirken, bu ücretin Ekrem İmamoğlu döneminde 3 bin 375 olduğu görüldü.







Aradaki fiyat farkı ise dudak uçuklattı.