Isparta'da ölümlü kaza - Video

Kaza, Turan Mahallesi 126'ncı Cadde üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 19 yaşındaki Efe Berk Y.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak okul güvenlik görevlisi Bilal Gençer'e çarptı.

Ağır Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gençer'e çevredekiler hemen yardım etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gözyaşlarıyla Uğurlandı

32 yaşındaki Bilal Gençer için Karaağaç Meydanlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gençer, Karaağaç Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Soruşturma Sürüyor

Kazaya neden olan genç sürücü hakkında polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.