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Isparta’da kontrolden çıkan otomobil yan yattı: 2 yaralı
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Isparta’da kontrolden çıkan otomobil yan yattı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 00:14 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 00:14

Isparta’da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra yan yattı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.15 sıralarında Yalvaç ilçesi Görgübayram Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Y.(27) idaresindeki 32 ADE 728 plakalı FİAT marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı ve yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Alihan Y.(23) yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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