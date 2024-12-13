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İSPARK’a yüzde 115’e varan zam! İşte ilçe ilçe yeni fiyatlar!
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İSPARK'a yüzde 115'e varan zam! İşte ilçe ilçe yeni fiyatlar!

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 21:15 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 21:15

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Aralık ayı toplantısında, İSPARK otopark ücretlerine yapılması planlanan zamlara onay verildi. Fatih, Kadıköy gibi yoğun bölgelerde kapalı ve açık otoparklarda 1 saate kadar ücretler 150 liraya kadar çıkacak. Ayrıca, orman alanlarına giriş ücretleri de artacak. AK Parti'nin "hayır" oyu verdiği teklif, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilerek, 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İSPARK'a yeni yıl öncesi fahiş zam geldi.

İSPARK ücretlerine yüzde 115 zam! (Takvim.com.tr foto arşiv)

YÜZDE 115'E VARAN ZAM
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi aralık ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 115'e varan oranda zam yapılması teklifi görüşüldü.

İŞTE İLÇE İLÇE YENİ FİYATLAR
Zam teklifinde, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında, Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin yüzde 115 zamla 70 liradan 150 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 180 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 220 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 275 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 350 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 500 liraya yükseltilmesi önerildi.

Aynı bölgedeki yol kenarı otoparklarında, araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 150 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 200 liraya, günlük ücretin 195 liradan 400 liraya ve sonraki her saatin 30 liradan 50 liraya yükseltilmesi talep edildi.

İSPARK ücretlerine yüzde 115 zam! (Takvim.com.tr foto arşiv)

Kapalı katlı ile açık otoparklarda; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ile Üsküdar'da araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 100 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 130 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 160 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 200 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 260 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 400 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 120 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 150 liraya, günlük ücretin 195 liradan 300 liraya ve sonraki her saatin 30 liradan 40 liraya yükseltilmesi istendi.

İSPARK ücretlerine yüzde 115 zam! (Takvim.com.tr foto arşiv)

Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 80 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 110 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 130 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 170 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 210 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 310 liraya yükseltilmesi önerildi.

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında; araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 90 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 120 liraya, günlük ücretin 195 liradan 240 liraya, sonraki her saatin 30 liradan 35 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Ayrıca, kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarda; Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de ise 50 lira olan 1 saatlik park ücretinin 60 liraya, 1-2 saat arası ücretin 60 liradan 70 liraya, 2-4 saat arası ücretin 80 liradan 90 liraya, 4-8 saat arası ücretin 100 liradan 110 liraya, 8-12 saat arası ücretin 150 liradan 160 liraya, 12-24 saat arası ücretin ise 195 liradan 200 liraya yükseltilmesi istendi.

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar olan ücretin 50 liradan 60 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 70 liradan 80 liraya, günlük ücretin 165 liradan 190 liraya ve sonraki her saatin 30 lira olması istendi.

İSPARK ücretlerine yüzde 115 zam! (Takvim.com.tr foto arşiv)

Öte yandan orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerine de artış talep edildi.

Buna göre giriş ücretinin otomobiller için 141 liradan 170 liraya, minibüs-kamyonet-panelvan için 403 liradan 420 liraya, midibüs için 708 liradan 750 liraya, otobüs-kamyon için 1418 liradan 1500 liraya, motosiklet için de 94 liradan 100 liraya çıkarılması istendi.

Taksi duraklarında, taksilerin giriş çıkış ücreti 19 liradan 25 liraya, günlük ücreti ise 80 liradan 100 liraya çıkarılması önerildi.

İSPARK ücretlerine yüzde 115 zam! (Takvim.com.tr foto arşiv)

ZAMA AK PARTİ "HAYIR" CHP "EVET" DEDİ
Mecliste yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AK Parti "hayır" oyu verdi. Teklif, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Bu ücretlere en son 11 Ekim 2023'te yüzde 57, 12 Haziran 2024'te de yüzde 50'ye varan oranlarda zam yapılmıştı.

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