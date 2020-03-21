İsmailağa Camii'nde tepki çeken görüntü! Duvarlara virüs mü bulaştırdı? 21.03.2020 15:03

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılmak geçici bir süreyle yasaklandı. Buna rağmen bazı vatandaşlar, şahsi olarak camilerde namaz kılmayı sürdürüyor. Sosyal medyada dolaşan bir videoda, İsmailağa Camii'nde namaz kılan bir şahsın, tükürüğünü eliyle duvarlara sürdüğü iddia edildi.