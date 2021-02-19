İslam'a hakaret serbest Papa'ya eleştiri yasak! Google'dan Papa karikatürlü Titanic dergisine yayın yasağı

Google bir kez daha çifte standartlı tutumunu gözler önüne serdi. Daha önce İslam dinini, peygamberimizi ve Müslümanları hedef alan yayınlara göz yumulurken; Papa’yı eleştiren Titanic isimli dergiye erişimi durdurdu. Google’ın çifte standartlı tutumunu A Haber muhabiri Dündar Keşaplı ve Akademisyen-Araştırmacı Prof. Dr. Özcan Hıdır canlı yayında değerlendirdi.

Müslümanlara yönelik hakaret içeren, peygamberimize bile dil uzatan hadsiz paylaşımları görmezden gelen Amerikan menşeili arama motoru Google, Papa'yı eleştiren karikatür sonrasında 2014 yılından bu yana Google'ın "Play Store" aracılığıyla mobil cihazlar için yayın yapan Titanic isimli dergiye erişimi durdurdu.



ÇİFTE STANDART BİR KEZ DAHA KANITLANDI

İslam'a hakarete göz yuman Google'ın aldığı bu karar, çifte standartlı tutumunu gözler önüne serdi. Öyle ki daha önce İslam dininin hedefte olduğu birçok karikatür ve nefret yüklü haber, "ifade özgürlüğü" kisvesi altında korunup kollanmış ve erişim yasağı seçeneği gündeme bile alınmamıştı.



Google'ın çifte standartlı tutumunu A Haber muhabiri Dündar Keşaplı ve Akademisyen-Araştırmacı Prof. Dr. Özcan Hıdır canlı yayında değerlendirdi.