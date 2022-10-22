Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem günü olan 22 Ekim 2022 günü hafta içerisinde yaşanan düşünün etkilerini yaşamaya devam ediyor. Hafif çaplı düşüşün ardından en sık aratılanlar arasında altın fiyatları aratacak mı sorusu yer aldı. Peki, altın düşecek mi? Altın artacak mı? İşte detaylar...

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ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Uzmanlar tarafından çeyrek altın fiyatlarının 2.000 TL'yi bulacağı beliritldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altının artacaı hakkında vatandaşlara uyarıda bulundu. İşte İslam Memiş tarafından yapılan açıklama;

"Ekimin ilk haftası ani yükseliş, ikinci haftası düşüş, bu hafta ise toparlanma var. Dolar endeksinde düşüşle birlikte bir miktar yükseliş oldu ancak yükseliş trendine geçemedi. Bunun için ons gram altının 1.680-1.705 seviyesi yukarı yönlü kırılmalı ki yükseliş trendinden bahsedelim."

"Altında baskılanma devam ediyor. Fed'i satın alan bir yatırımcı var. Kimi yükseliş kimi düşüş bekliyor. Gram altındaki düşüş nedeni Fed, ancak yükseliş nedenlerine bakınca pek çok faktör var. Bunlar enflasyon, resesyon ve jeopolitik riskler. Daha bunlar fiyatlanmadı. Gram altında yükseliş bekliyorum. Hem yurt içi hem de küresel piyasalarda gram altın şu an ucuz" dedi.

2023 GÜMÜŞ YILI OLACAK

"Gerilemesi uzun ve orta vadede kar. 2023'ün altına kıyasla daha fazla kazandırma ve pozitif ayrışma ihtimali yüksek."

ŞU ANDA ALTINA YATIRIM YAPILIR MI?

Altın, hiçbir zaman modası geçmeyen, her dönem ilgi gören bir yatırım aracı. En eski yatırım yöntemlerinden biri olan altın; piyasalardaki dalgalanmalar karşısında daha istikrarlı bir duruş gösterdiği için, yatırım yaparken daha güvenli bir zemin arayan yatırımcıların da tercihi oluyor.

📢 Altın fiyatlarının şimdilik düşük olduğu fakat kısa zamanda artacağı belirtiliyor. Bu nedenle altına yatırım yapacaklar ve altın borcu olanların durumu değerlendirmesi konusunda tavsiyelerde bulunuluyor. Güncel altın fiyatları ve konu hakkında detayları sitemizden takip edebilirsiniz.