Haberler Haber Videoları İslam Memiş Altın Yorumları Son Dakika: Altın neden düştü? Yıl sonu için tahminler neler? Altın gurusu açıkladı

İslam Memiş Altın Yorumları Son Dakika: Altın neden düştü? Yıl sonu için tahminler neler? Altın gurusu açıkladı

İslam Memiş Altın Yorumları Son Dakika: Altın neden düştü? Yıl sonu için tahminler neler? Altın gurusu açıkladı
22.10.2022 16:33

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:30
1 dolarlık teröristlerden '5...
Haber 00:15
HDP'nin adayı Kılıçdaroğlu
Haber 05:35
Bursa'daki saldırının firarisi...
Haber 00:33
PKK'lı kadın terörist...
Haber 00:39
Maden kazası için Meclis...
Haber 01:43
Malatya'daki yatırımlar...
Haber 01:58
Trafik kazası geçiren Binali...
Haber 02:57
Big Mac polemiğinde üçüncü...
Haber 01:10
Batman'da kaza! Yolcu otobüsü...
Haber 02:45
Ateş açtığı 3 polisi yaraladı,...
Haber 17:11
Erdoğan'dan Blokzincir...
Haber 00:24
Marmaray'da intihar! Marmaray...

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem günü olan 22 Ekim 2022 günü hafta içerisinde yaşanan düşünün etkilerini yaşamaya devam ediyor. Hafif çaplı düşüşün ardından en sık aratılanlar arasında altın fiyatları aratacak mı sorusu yer aldı.Peki; Altındaki dalgalı seyir daha ne kadar sürecek? Yıl sonu için tahminler neler? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.

Haber Videoları

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem günü olan 22 Ekim 2022 günü hafta içerisinde yaşanan düşünün etkilerini yaşamaya devam ediyor. Hafif çaplı düşüşün ardından en sık aratılanlar arasında altın fiyatları aratacak mı sorusu yer aldı. Peki, altın düşecek mi? Altın artacak mı? İşte detaylar...

CANLI ALTIN FİYATLARI

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Uzmanlar tarafından çeyrek altın fiyatlarının 2.000 TL'yi bulacağı beliritldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altının artacaı hakkında vatandaşlara uyarıda bulundu. İşte İslam Memiş tarafından yapılan açıklama;

"Ekimin ilk haftası ani yükseliş, ikinci haftası düşüş, bu hafta ise toparlanma var. Dolar endeksinde düşüşle birlikte bir miktar yükseliş oldu ancak yükseliş trendine geçemedi. Bunun için ons gram altının 1.680-1.705 seviyesi yukarı yönlü kırılmalı ki yükseliş trendinden bahsedelim."

"Altında baskılanma devam ediyor. Fed'i satın alan bir yatırımcı var. Kimi yükseliş kimi düşüş bekliyor. Gram altındaki düşüş nedeni Fed, ancak yükseliş nedenlerine bakınca pek çok faktör var. Bunlar enflasyon, resesyon ve jeopolitik riskler. Daha bunlar fiyatlanmadı. Gram altında yükseliş bekliyorum. Hem yurt içi hem de küresel piyasalarda gram altın şu an ucuz" dedi.

2023 GÜMÜŞ YILI OLACAK

"Gerilemesi uzun ve orta vadede kar. 2023'ün altına kıyasla daha fazla kazandırma ve pozitif ayrışma ihtimali yüksek."

ŞU ANDA ALTINA YATIRIM YAPILIR MI?

Altın, hiçbir zaman modası geçmeyen, her dönem ilgi gören bir yatırım aracı. En eski yatırım yöntemlerinden biri olan altın; piyasalardaki dalgalanmalar karşısında daha istikrarlı bir duruş gösterdiği için, yatırım yaparken daha güvenli bir zemin arayan yatırımcıların da tercihi oluyor.

📢 Altın fiyatlarının şimdilik düşük olduğu fakat kısa zamanda artacağı belirtiliyor. Bu nedenle altına yatırım yapacaklar ve altın borcu olanların durumu değerlendirmesi konusunda tavsiyelerde bulunuluyor. Güncel altın fiyatları ve konu hakkında detayları sitemizden takip edebilirsiniz.

SON DAKİKA