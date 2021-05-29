İSKİ açıkladı: 9 ilçeye 13 saat su yok! 1 Haziran İstanbul su kesintisi

1 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ), Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yapacağı çalışma nedeniyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 1 Haziran'da 13 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depolar, 1 Haziran'da devreye alınacak. Bu nedenle Anadolu Yakası'nda birçok ilçenin tamamına ve bazı ilçelerde mahallelere su verilemeyecek.

İSTANBUL'DA 1 HAZİRAN'DA SULARIN KESİLECEĞİ İLÇELER

Çalışma nedeniyle 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle suların kesileceği ilçeler şunlar:

Sultanbeyli

Tuzla

Pendik

Kartal

Maltepe

Adalar

Ümraniye.

İKİ İLÇEDE DE BAZI MAHALLELERDE SU YOK

İstanbul'da 1 Haziran 2021 günü su kesintisi olacak mahalleler ise şunlar:

Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinin Ferah, K. Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahallelerine de söz konusu saatlerde su verilemeyecek.