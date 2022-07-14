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İskeçe Müftüsü Ahmet Mete öldü mü? Ahmet Mete kimdir? Neden hayatını kaybetti?

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete öldü mü? Ahmet Mete kimdir? Neden hayatını kaybetti?
14.07.2022 10:48

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Son dakika haberi! Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, 57 yaşında hayatını kaybetti. Yunanistan'da faşistler Ekim 2020'de İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin kaldığı evi hedef almıştı.

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Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş MüftüAhmet Mete, 57 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, sabah saatlerinde İskeçe'deki evinde yaşamını yitirdi.

Yunanistan'da faşistler Ekim 2020'de İskeçe MüftüAhmet Mete'nin kaldığı evi hedef almıştı.

AHMET METE KİMDİR?
Mete, 1965'te İskeçe'ye bağlı Yassıören köyünde dünyaya geldi.

İlköğrenimini Türkiye'de İstanbul Gaziosmanpaşa Bekirsami Dede İlkokulunda tamamlayan Mete, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesini bitirdi.

Mete, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eğitiminin ardından, 1991'de Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesinden mezun oldu.

Yüksek öğrenimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Mete, Batı Trakya'ya dönerek İskeçe Müftülüğü çatısı altında vaizlik ve Kur'an Kursu öğretmenliği görevlerinde bulundu.

Mete, 2000-2007 döneminde kendi köyü Yassıören'de imam olarak görev yaptı.

2007'de İskeçe Müftüsü seçilen Mete, Türk Azınlığı Vaaz ve İrşat Heyeti Asbaşkanı olarak da hizmet verdi.

Mete, evli ve üç çocuk babasıydı.

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