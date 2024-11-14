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Isınmak için yaktıkları ateşi itfaiye söndürdü
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Isınmak için yaktıkları ateşi itfaiye söndürdü

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 17:53 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 17:53

İnegöl Belediyesi, vandalizmle mücadele çerçevesinde özellikle parklarda ve kamusal alanlarda ateş yakarak çevreye zarar verenleri yüklü cezaların beklediğini duyurdu.

Daha önce pek çok kamu alanının tahrip edildiği İnegöl'de, son günlerde havaların da soğuması ile birlikte kamusal alanlarda ateş yakma olaylarında artış görüldü. Özellikle parklar ve kamusal alanlarda ateş yakılması suretiyle yaşanan vandalizme karşı İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü uyarılarda bulundu.

HEM CEZA UYGULANIYOR HEM DE HAKLARINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILIYOR

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Parklarda vb. kamusal alanda ateş yakarak çevreye rahatsızlık verenler, kamu malına zarar veren kişiler şehir kameraları, İzleme Değerlendirme Merkezimiz ve diğer güvenlik kamerası sistemleriyle tespit ediliyor. Vandalizm ile mücadele ve tespit çalışmaları İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılıyor. Tespit edilen kişilere kabahatler kanunu uyarınca 2052 TL idari para cezası uygulanmakla beraber, aynı zamanda ateş nedeniyle oluşan hasar bedeli ve temizlik bedeli de hesaplanarak ateş yakanlara tahakkuk ettiriliyor. Ayrıca kamu malına zarar verilmesinden dolayı adli işlem de başlatılıyor."

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