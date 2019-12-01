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Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı

01.12.2019 00:08

Beşiktaş'ta ısınmak için ateş yakan 4 kişi Şair Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı. Yanan heykel itfaiye tarafından söndürülürken polis 4 kişiyi gözaltına aldı.


Beşiktaş Şairler Parkı'nda bulunan Şair Melih Cevdet Anday'ın heykeli bölgede ısınmak isteyen 4 kişi tarafından yakıldı. Olay Süleyman Seba Caddesi üzerinde bulunan Şairler Parkı'nda 22:00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, parkta ısınmak isteyen 4 kişi ateş yaktı. Ancak ateşe atılan maddelerden dolayı alevler bir anda Şair Melih Cevdet Anday'ın heykeline sıçradı. Paniğe kapılan 4 kişi yangını söndürmeye çalıştı ancak alevleri söndürmeyi başaramayınca korkuya kapılarak parktan kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yanan Melih Cevdet Anday'ın heykeli itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri de parkın çevresinde, heykeli yakıp kaçan 4 kişinin peşine düştü. Yapılan çalışma sonucunda olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yeri İnceleme ekipleri bir süre yanan heykel üzerinde inceleme yaptı. Beşiktaş Kaymakamlığı da olayla ilgili açıklama yaparak 4 kişinin gözaltına alındığını ve işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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