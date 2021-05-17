İşgalci İsrail’i koruyan Reuters pes etti!

İşgalci terör devleti koruyan bir tutum sergileyen Reuters, başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok noktasındaki sosyal medya kullanıcıları tarafından sosyal medya baskısına uğradı. Bu durum karşısında algıyı bırakıp gerçekleri paylaşmak zorunda kalan Reuters, ilk kez işgalciler için 'İsraeli airstrike' yani "İsrail hava saldırısı" ifadesini kullandı.

Reuters'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı videoda, "İsrail hava saldırısı sırasında Gazze'deki evinin vurulmasının ardından altı yaşındaki Filistinli bir kız, moloz yığınının derinliklerinde bulundu" ifadelerine yer verildi.