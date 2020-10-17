İşgalci Ermenistan'ın saldırısında bebek ve çocuklar da hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Ermenistan'ın sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 1 yaşındaki Medine bebek ile 15 yaşındaki Nigar yaşamını yitirdi. Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 13 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 45'ten fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e yükseldiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun gece saatlerinde Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki yerleşim alanlarına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 13 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 45'ten fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ermenistan'ın saldırısında çok sayıda ev, iş yeri ve aracın da zarar gördüğü bildirildi.

BEBEK VE ÇOCUKLARI ACIMASIZCA ÖLDÜRDÜLER

Bölgeden gelen bilgilere göre; Ermenistan ordusunun düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler arasında 1 yaşındaki Medine bebek ile 15 yaşındaki Nigar adında bir kız çocuğu var.





YAŞASAYDI DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

15 yaşında Ermenilerin saldırısında hayatını kaybeden Nigar'ın yarın doğum günü olduğu da görenlerin içini sızlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hacıyev, Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini söyledi. Ermenistan'ın kalleş saldırısında çok sayıda ev, araba ve iş yeri de hasar gördü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Ermenistan'ın daha fazla kişinin hayatını kaybetmesi için saldırının gece yarısı yapıldığını söyledi.

Azerbaycan'ın en büyük ikinci kentine yönelik düzenlenen saldırıyı Türkiye de lanetledi.





"BUNUN ADI KALLEŞLİKTİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır." dedi.

"SESSİZ KALMAK, CİNAYETLERE ORTAK OLMAK DEMEKTİR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir." dedi.