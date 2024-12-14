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İşçilerin ölümden döndüğü anlar kamerada
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İşçilerin ölümden döndüğü anlar kamerada

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 18:08 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 18:08

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Oto Sanayi Sitesi’nde bulunan bir lastik tamircisinde meydana gelen lastik patlaması, iş yerinde kısa süreli paniğe yol açtı.  Olay sırasında iki çalışan, bir aracın lastiğini tamir edip şişirmeye çalışıyordu. Patlama, iş yerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, lastiği şişirmeye çalışan çalışanların bir anda yaşanan patlama karşısında hızla geri çekildikleri görülüyor. Şiddetli patlamaya rağmen şans eseri kimsenin yaralanmaması, büyük bir tehlikenin ucuz atlatılmasını sağladı. Olay, iş yerinde kısa süreli paniğe neden olurken, patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

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