PODCAST CANLI YAYIN
İş yerini kurşunlayan şahıs polisten kaçamadan yakalandı
Haberler Haber Videoları

İş yerini kurşunlayan şahıs polisten kaçamadan yakalandı

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 00:03 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 00:03

Çorum'da tüfekle iş yerini kurşunlayan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay, Kale Mahallesi Eti Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne gelen H.Z. tüfekle ateş açtı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerini kurşunlayan şahıs araçla olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan şahıs, kısa sürede polis ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın farklı suçlardan da arama kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Çöp konteynerini ateşe verip kaçtı: O anlar kamerada
03.12.2024Salı
Kandıra’da ev hırsızları yakalandı: Çalıntı eşyalar iade edildi
02.12.2024Pazartesi
Sakarya’da balık avında facia: Baba boğuldu oğlu kurtuldu
02.12.2024Pazartesi
Kadın öğretmenin ağabeyi 2 öğretmeni darp etti: O anlar kamerada
02.12.2024Pazartesi
Emniyet deposundan mühimmat çalındı: 7 kişi tutuklandı
02.12.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Çekmeköy’de tartışma kanla bitti: Polis memuru 4 kişiye ateş açtı 01:58
Çekmeköy'de tartışma kanla bitti: Polis memuru 4 kişiye ateş açtı
01.12.2024Pazar
22 yaşındaki futbolcu maç esnasında yere yığıldı! 00:09
22 yaşındaki futbolcu maç esnasında yere yığıldı!
01.12.2024Pazar
Kırıkkale’de husumet cinayeti yaşandı! 00:49
Kırıkkale'de husumet cinayeti yaşandı!
01.12.2024Pazar
Sarıyer’de kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı 00:19
2 kardeşin denize düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı
02.12.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA