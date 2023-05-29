İş dünyasından zafer yorumu: Kazanan milletimiz kazanan güçlü Türkiye!

İkinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 84.87 katılımla bir demokrasi şöleni gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla oyla fark atarak ezici bir şekilde seçimin galibi oldu. Milletin yeni dönem için "Güven ve istikrar"dan yana oy kullandığını belirten iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, yaptığı yazılı açıklamada, demokratik olgunlukla tercihini yapan Türk milletinin iradesiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederken, sonucun ülkeye ve millete hayırlı olması temennisini dile getirdi.



"YENİ REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Pelister, "Seçim gündemi tamamlandığına göre şimdi ekonomi gündemine odaklanmalıyız. En kısa sürede ihracatçılarımızın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirlenecek ekonomik politikalarla yatırım ortamının iyileştirilmesini, enflasyon kur makasının daraltılmasını, enflasyon faiz dengesinin sağlanmasını ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.





Kimya sektörünün Türkiye'nin kalkınmasına ve ekonomiye sağladığı katkıya işaret eden Pelister, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında yeni rekorlar kırmak için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.



Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya da seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte bugünden itibaren önlerine bakmaları gereken bir dönemin başladığını vurguladı.



Kaya, "Bu süreçte ülkemizin ekonomik, toplumsal ve sosyal refahına katkı sağlamak için üretimimizi ve ihracatımızı artırmamız gerektiğine inanıyoruz. Daha fazla üreterek enflasyonu aşağı çekebilir, daha fazla ihracat yaparak cari açığımızı düşürebilir ve oluşturduğumuz katma değerle iş gücümüzü artırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.





Sektörün ihracat gücüne işaret eden Kaya, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken bu hedefler doğrultusunda tüm güçleriyle çalışarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "Yılların iktidarı ve yaşanan bunca olumsuz ortama rağmen kazanılan bir seçim dünya literatürüne geçecek bir başarı durum olmuştur. Halkımız istikrar, güven ve tecrübe dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu başarısı kesinlikle her yönü ile masaya yatırılmalı ve incelenmelidir. Bundan sonraki süreç Türkiye Yüzyılı'nı konuşacağımız bir süreç olacaktır. Yarından tezi yok seçim atmosferinde vaat edilen sözleri bir bir yerine getirmek için kolların sıvanması gerekiyor." şeklinde ifadelere yer verdi.



"KAZANAN TÜRKİYE OLMUŞTUR"

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca da Türkiye'nin demokrasisini kökleştirecek bir olgunlukla Cumhurbaşkanı Seçimi'ni gerçekleştirdiğini anlattı.





Seçimlerin huzur içinde gerçekleşmesinin büyük bir kazanç olduğuna değinen Eyyüpkoca, "Türk halkı, iradesiyle yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'durmak yok yola devam' demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur." ifadelerini kullandı.

"YENİ DÖNEMDEN UMUTLUYUZ"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Belırsizlik ortamı sona erdi. Artık tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanı geldi. Biz Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalışıyoruz. Ancak zor bir dönemden geçtiğimizin altını çizmem gerekiyor. Yılbaşından bu yana maliyetlerdeki yüksek artışa rağmen kurun baskılanması ihracatçılarımızın rekabetçiliğine zarar verdi. Büyük emeklerle girebildiğimiz bazı pazarlarda kayıplar yaşamaya başladık. Oysa bizim pazar kaybetmeye tahammülümüz yok. Aksine rekabetçiliğimizi artıracak adımlarla yeni pazarlarda bayrak gösterebilmeliyiz. Biz yeni dönemden daha da umutluyuz. Üretimi ve ihracatı iyi bilen, küresel ticaretin dinamiklerine hâkim bir ekonomi yönetimiyle mevcut sorunların hızla üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz."şeklinde konutu.

"TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMA ZAMANI"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletimizin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Türkiye'de bir defa daha milli irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Artık seçim dönemi bitti. Dün, dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söyleme zamanı. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini daha iyi anlama, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı." ifadelerini kullandı.

"2023 ÖZEL BİR YIL OLACAK"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türk halkının teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. 85 milyon, birlik ve beraberlik içinde 21'inci yüzyıl yürüyüşümüze devam etmeliyiz. 2023 bizim için özel bir yıl, yapacak çok işimiz var. Daha çok üretim-ihracat-istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne büyük işler düşüyor. Türk özel sektörü olarak, kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız." dedi.

"TÜRKİYE MARKASINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kendisine duyulan güveni pekiştirmiş, milletimiz tarafından Türkiye'yi yeni yüzyılına taşımak üzere görevlendirilmiştir. Türkiye'yi ikinci yüzyılına daha güçlü ve müreffeh bir ülke olarak taşımak için Cumhurbaşkanlığı kabinemize büyük görevler düşüyor. Biz de ekonomik, sosyal ve siyasi olarak Türkiye markasını güçlendirmek için hükümetimizin yanında birlik, beraberlik içinde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"KAZANAN DEMOKRASİ VE TÜRKİYE OLMUŞTUR"

ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Milletimizin iradesi ile tekrar Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda, huzurla gerçekleşmesi en büyük sevincimiz. Kazanan Demokrasi ve Türkiye olmuştur. Bundan sonra tüm enerjimizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi ekonomik ve sosyal alanda daha da ileriye götürecek adımları atmak için harcayacağımızı umuyorum." dedi.