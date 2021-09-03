İş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla baskın yaptı! İşte o görüntüler

Eczacıbaşı Ailesi'nin çok konuşulacak görüntüleri ortaya çıktı! İddiaya göre imar anlaşmazlığı nedeniyle komşu şantiyeleri ile bir tartışma yaşadıkları belirtilen Eczacıbaşı Ailesi beraberlerindeki kişilerle bir şantiyeye zorla girerek terör estirdi! Şantiye çalışanlarının telefonlarına zorla el konulduğu konuşuluyor. İşte Eczacıbaşı Ailesi'nin başrolde olduğu, Bodrum'u ayağa kaldıran olay.

Bodrum'da halk plajını özel plaj haline getirme, plaja giden kamu yolunu demir kapıyla engelleyip, halkın kullanımına açık olması gereken alanı vatandaşların girişine kapatma, kaçak iskele ve yine kendi arazileri içindeki 10'a yakın kaçak yapı iddiasıyla gündeme gelen Eczacıbaşı Ailesi'nin çok konuşulacak görüntüleri ortaya çıktı!

Söz konusu imar teşebbüsleri üzerine Bodrumlular tarafından hem Bodrum Belediyesi'ne hem de CİMER'e haklarında suç duyurusunda bulunulan

Eczacıbaşı Ailesi konuya dair "İmar affı başvurusunda bulunduk" açıklaması yapmıştı.

ŞANTİYEDE TERÖR ESTİ

Bu gelişmelerin ardından, geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediyesi tarafından sahili kapatan duvarı yıkılan Eczacıbaşı bu kez de komşu şantiyeleri silahlı adamları ile bastı!

Şantiye çalışanlarının tartaklandığı ve cep telefonlarının gasp edilmeye çalışıldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntülerde, çalışanların "Burası özel arazi, buraya giremezsiniz" uyarıları üzerine Bülent Eczacıbaşı'nın "Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz bize" dediği görüldü.

Aynı çalışanın "Polise şikayet edeceğiz" uyarısı üzerine Bülent Eczacıbaşı'nın "Et" yanıtını vermesinin ardından korumaları, komşu şantiyedeki çalışanın elindeki telefonu zor kullanarak aldı ve görüntüleri silmeye başladı.

Yaşanan kısa arbedenin ardından kayıtların silindiğini düşünen Eczacıbaşı ve silahlı korumaları şantiye alanını terk etti.