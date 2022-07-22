Irkçı söylemlere ‘Ben bir insanım’ cevabı veren Suriyeli genç Ahmet Kanjo yaşananları A Haber’e anlattı

Türkiye'de sokak röportajları gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ise mültecilerin ve Suriyelilerin konu edinildiği bir sokak röportajı sosyal medyada viral oldu. Sözlü olarak mülteci Suriyelilere karşı ırkçı saldırının yaşandığı röportajda, 17 yaşındaki Suriyeli Ahmet Kanjo da saldırıya uğradı.

IRKÇILIĞA KARŞI "BEN BİR İNSANIM!" DİYE HAYKIRDI!

Suriyeli genç Ahmet, ırkçı söylemin kullanıldığı ve ırkçı ifadelerle linçe uğradığı alanda ırkçılığa karşı adeta haykırarak söz aldı. Ahmet şu ifadeleri kullandı: "Ben 17 yaşında bir öğrenciyim. Bana yapılan ırkçılıktan ben okuldan çıktım. Ben 9. sınıftayken sınıf birincisiydim. Ben dilencilik yapmıyorum. Ben şu an hem okuyorum hem çalışıyorum. Her hafta iki gün partime olarak çalışıyorum. Dershane taksitini ödüyorum. Ben dilencilik yapmıyorum. Ben bir insanım!"

KANJO A HABER'E KONUŞTU: BENİM KAFAMA TAKILAN OYDU

A Haber'e konuşan Ahmet Kanjo, "Yolda gidiyordum arkadaşımla toplanmış kişi gördüm ekonomi ile ilgili konuşuyorlardı. Bende dinledim sadece. Sonra Suriyeli kelimesini duydum. '786 bin Suriyeli vatandaşlık aldı' diye. Benim kafama takılan oydu." dedi.

Suriyeli Ahmet duyduğu cümlenin ardından söze katıldı ve aslında her şey orada başladı. Bir anda kalabalığın tepkisi ile karşılaşan Ahmet Kanjo, "Ben bir insanım" diye kendini savundu. Kurduğu cümle sosyal medyada gündem oldu.

Oradaki kişilerin Türk halkını temsil etmediğin söyleyen Ahmet Kanjo şunları söyledi:

"Orada herkes bana dalmışken biraz sıkışmış gibi hissettim kendimi. Bunu beklemiyordum ama daha iyi bir sonuca varmak için devam etmek istedim. Aslında oradaki videodaki kişiler bütün Türk halkını temsil eden bireyler değil. Ben orada kötü bir muamele görmüş olsam da, yorumlara baktıktan sonra gerçekten şaşırdım. Bakış açım değişmiş olsa da tersine döndü diyebilirim. Çünkü yorumların çoğu benimle beraberdi. 7 yıldır Türkiye'de olan Ahmet Kanjo , hem çalışıp hem okuyor. Hayali ise bilgisayar mühendisi olmak."