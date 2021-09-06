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Irkçı CHP'li Tanju Özcan Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi!

Irkçı CHP'li Tanju Özcan Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
06.09.2021 16:31
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Son dakika haberi... CHP MYK, geçtiğimiz günlerde kentteki yabancıların su ve katı atık bedellerine on kat zam yapılması için belediye meclisine önerge vereceğini belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti. Irkçı sözler için CHP'nin ortağı HDP'den sert tepki gelmiş, yapılan açıklamada "Bunlar Avrupa'lı faşistleri çoktan geçti!" denilmişti. Partideki ırkçı damarı kaşıyan Kılıçdaroğlu, CHP'li Özcan'ı partiden kovamadı. Çünkü bu politikanın mimarı bizzat kendisi. Öte yandan skandal sözlere tepkisiz de kalamadı. Zira HDP'nin daha ileri giderek kriz yaratmasından korktu.


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