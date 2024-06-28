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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024, 18:35 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024, 18:35

İran'ın yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Oy verme süresi uzatıldı: Anketlerde kim önde?

İran'da 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi bu sabah saatlerinde başladı. Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor. Yaklaşık 88 milyon nüfusa sahip ülkede, 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek. Saat 18.00'de sona ermesi öngörülen oy verme süresi saat 20.00'ye kadar uzatıldı. İran seçim kanunlarına göre ihtiyaç duyulması halinde oy verme işlemi saat 24.00'e kadar uzatılabiliyor.

İranın yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Oy verme süresi uzatıldı: Anketlerde kim önde?
İran'ın yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Oy verme süresi uzatıldı: Anketlerde kim önde?

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