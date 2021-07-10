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İran'ın başkenti Tahran'da büyük patlama!

İran'ın başkenti Tahran'da büyük patlama!
10.07.2021 09:32
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Son dakika haberleri...  İran’ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde büyük bir patlama meydana geldi. Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Goderzi, olayın terör saldırısı olup olmadığı yönündeki soruya "patlamanın nedeninin tüm yönleriyle araştırıldığı" yanıtını verdi.


İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'ın merkezindeki Millet Parkı civarında bir cisimden kaynaklı patlama meydana geldi.

Bölgeye ambulans ve ilk yardım ekiplerinin gönderildiği ifade edilen haberde, ölü ve yaralı olmadığı belirtildi.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansına konuşan Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Goderzi, olayın terör saldırısı olup olmadığı yönündeki soruya "patlamanın nedeninin tüm yönleriyle araştırıldığı" yanıtını verdi.

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