SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İran'ın ateşlediği füzelerin düştüğü anlar araç kamerasında
Haberler Haber Videoları

İran'ın ateşlediği füzelerin düştüğü anlar araç kamerasında

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 22:26 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 22:26

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurdu. İsrail'i hedef alan 500 füzenin ateşlendiği belirtilirken talimatı İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in verdiği bildirildi. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtilirken İsrail'in Demir Kubbe sisteminin bazı bölgelerde etkisiz kaldığı görüldü. Füzelerden birinin düştüğü anlar araç kamerasına yansıdı. Bölgeden sıcak görüntüler TAKVİM'de.

SIRADAKİ VİDEO
İsrail Türkiye'ye saldırabilir mi?
01.10.2024Salı
Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüştü!
01.10.2024Salı
Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u resmi törenle karşıladı!
01.10.2024Salı
Başkan Erdoğan: ''İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek!''
01.10.2024Salı
TBMM'de yeni yasama yılı başladı! Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki!
01.10.2024Salı
Bunlar da Var
Kemal Sunal’ın Postacı filminde inanılmaz hata 00:47
Kemal Sunal'ın Postacı filminde inanılmaz hata
30.09.2024Pazartesi
NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran’dan son durum açıklaması: ’’Köy kör olmuş!’’ 23:47
NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran'dan son durum açıklaması: ''Köy kör olmuş!''
30.09.2024Pazartesi
BMC Kirpi, Dört Rus İHA Saldırısına Direndi: Dünyayı Şaşırtan Görüntüler! 00:30
Ukrayna’da Kirpi şov!
30.09.2024Pazartesi
İsrail ordusu, Lübnan’a yapılacak kara harekatı öncesinde yapılan hazırlıkları paylaştı 00:56
İsrail ordusu, hareket öncesi yapılan hazırlık görüntüleri paylaştı
01.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA