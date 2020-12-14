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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir toprak bütünlüğümüzü tehdit etmiyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir toprak bütünlüğümüzü tehdit etmiyor
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Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir, toprak bütünlüğümüzü veya egemenliğimizi tehdit etmiyor" ifadelerini kullanan Ruhani, "Mesele kapanmıştır" dedi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla önceki gün Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okuması İran'ı rahatsız etmiş ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.



Bu adımdan sonra Ankara ve Tahran arasında gerilim yaşandı. Gerilim sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ilk kez konuştu.

MESELE KAPANMIŞTIR!
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuyla ilgili ilk kez açıklama yaparak "Sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir, toprak bütünlüğümüzü veya egemenliğimizi tehdit etmiyor. Erdoğan ile olan kişisel ilişkilerimiz, bölgesel birçok işbirliği platformundaki beraberliğimiz ve Güney Kafkasya'da sorunlara kalıcı çözümler üretmek için İran'ı davet etmiş olmasından da yola çıkarak, şiiri o amaçla okumadığını açıkça söyleyebilirim. Mesele kapanmıştır." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AZERBAYCAN'DA OKUDUĞU ŞİİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bakü'de Azerbaycan topraklarının kurtarılmasının şerefine Şair Bahtiyar Vahapzade'nin şiirini okumuştu.



Başkan Erdoğan'ın Bakü'de katıldığı Zafer Geçidi Töreni'nde okuduğu Aras Türküsü şöyle;

"Aras'ı ayırdılar
Kum ile doldurdular;
Ben senden ayrılmazdım
Zor ile ayırdılar,
Ay Lâçin, can Lâçin,
Men sene kurban Lâçin"

Sözlerine devam eden Erdoğan, 'Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şâd olduğu gündür.' ifadelerini kullanmıştı.

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