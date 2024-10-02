İran 500 balistik füzeyle İsrail'i hedef aldı

İsrail, Lübnan’da kara saldırısı başlatırken İran, dün akşam saatlerinde balistik füzelerle Tel Aviv'i hedef aldı. İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e 200'den fazla balistik füzeler ateşlediğini duyururken, Tel Aviv ve birçok kentte sirenler çaldı. İran'dan yapılan açıklamada saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İran, İsrail'in aksine 500 füzenin ateşlendiğini bildirdi. Devrim Muhafazları İran'dan ateşlenen Fettah füzelerinin ateşlenme görüntülerini paylaştı. Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine saldırı başlattı.