Haberler Haber Videoları Irak'ta siyasi kaos! Canlı yayında Mukteda es-Sadr bombası: "Siyasetten 9. kez çekildi buna inanırsam asıl saf ben olurum"

Irak'ta siyasi kaos! Canlı yayında Mukteda es-Sadr bombası: "Siyasetten 9. kez çekildi buna inanırsam asıl saf ben olurum"

Irak'ta siyasi kaos! Canlı yayında Mukteda es-Sadr bombası: "Siyasetten 9. kez çekildi buna inanırsam asıl saf ben olurum"
30.08.2022 17:11

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Son dakika haberi! Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkede dünden bu yana yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek, sokakta çatışan destekçilerinden 1 saat içinde evlerine dönmelerini istedi. A Haber canlı yayınına katılan Iraklı Siyasi Aktivist Dr. Alnasir Duraid ve Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak Irak'ta yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Mukteda es-Sadr'ın 9. kez siyasetten çekildiğini söylediğini belirten Duraid, "Yani dürüst olalım 9. kez söylediğine inanırsam asıl saf ben olurum." dedi.

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