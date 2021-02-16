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Irak'ta ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na füzeli saldırı!

Irak'ta ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na füzeli saldırı!
16.02.2021 00:56
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Son dakika haberi... Irak’ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi. Atılan üç füzeden İkisi, ABD askeri üssünün de bulunduğu havaalanına biri ise alanın dışına isabet etti.


Son dakika haberi... Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi. Atılan üç füzeden İkisi, ABD askeri üssünün de bulunduğu havaalanına biri ise alanın dışına isabet etti.
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